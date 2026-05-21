15:00, 21 мая 2026 года На Орловщине подтвердился еще один случай болезни Лайма С начала года клещи покусали 389 человек.



Клещи продолжают атаковать орловцев. К 20 мая с укусами этих паукообразных в медицинские организации обратилось 389 человек. Среди них 117 детей. Кроме того, зарегистрирован еще один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого. Таким образом, болезнь Лайма в этом году зафиксирована у двух человек.

— При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии, — сообщают в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Орловцам рекомендуют соблюдать меры безопасности и проводить самоосмотры каждые 15-20 минут.





Анастасия Мельникова





