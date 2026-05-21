11:15, 21 мая 2026 года Орел делает шаг к экологичному будущему: как стартовал пилотный проект по раздельному накоплению отходов Фото: УК "Зеленая роща"

19 мая в стенах Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Орловской области прошло событие, которое может изменить наш повседневный быт. Здесь официально стартовал пилотный проект по внедрению раздельного накопления отходов (РНО) в многоквартирных домах.



Мероприятие открыл Денис Александрович Леонов, руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области. Он не просто дал зеленый свет проекту, а показал его системную значимость: внедрение РНО тесно переплетается с целями федерального проекта "Производительность труда".



Эстафету поддержал Сергей Николаевич Кутенев, председатель комитета по промышленности и ЖКХ, депутат Орловского областного Совета народных депутатов. Его позиция прозвучала как четкий ориентир: "Мы не должны ограничиваться формальным запуском. Важно развивать это направление системно. Чем больше отходов мы закапываем на полигонах, тем сильнее наносим урон природе. Раздельное накопление — это наш шанс снизить нагрузку на экосистему и сделать регион чище уже сегодня".️



Как это будет работать на практике? Директор ООО "УК "Зеленая роща" раскрыл детали пилотного этапа. "Проект стартует не на бумаге, а в реальных дворах, с реальными людьми, — подчеркнул Александр Николаевич Семенов, — Мы отберем несколько многоквартирных домов, которые пройдут полный путь внедрения РНО: от установки контейнеров и информирования жильцов до отлаженной логистики вывоза. Наша главная задача — сделать так, чтобы у людей не возникало вопроса "куда нести вторсырье?", а появилась привычка разделять отходы. Уверен, что при поддержке самих жителей у нас все получится".



Презентация Александра Николаевича Филатова, главного консультанта регионального оператора, буквально "разложила по полочкам" мир отходов: что можно и нужно отправлять на переработку, а что должно остаться в общем баке. Его выступление доказало: сортировка — это не наука, а простое и логичное действие, доступное каждому. Пластик, бумага, стекло, металл — достаточно отобрать и отправить в нужный контейнер.



Также представители "Зеленой рощи" подробно разъяснили алгоритм действий для старших по домам и инициативных групп: от сбора подписей и проведения ОСС до первого вывоза вторсырья.



Формальная часть плавно перетекла в живое обсуждение. Участники не спешили расходиться: задавали вопросы по логистике, делились идеями по мотивации соседей, обсуждали графики вывоза и технические нюансы установки контейнеров. Встреча завершилась на высокой ноте — с четким пониманием, что раздельное накопление в Орле начинается не с указаний сверху, а с инициативы на местах.



Оставить заявку на участие → rno57@mail.ru








