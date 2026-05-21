В жилой сектор под Орлом прискакал олень

12:45, 21 мая 2026 года
В жилой сектор под Орлом прискакал оленьРанним утром его засняли местные жители.
Видео: Екатерина Прохорова
Утром в деревню Образцово под Орлом пришел олень. Животное погрелось в солнечных лучах, а потом бодро ускакало в нужном ему направлении. Заснять олененка успели местные жители, которые поделились видео с нашей редакцией.
В этом году животные уже не первый раз появляются у частных домов. Зимой зубр стал наведываться в гости к людям в Знаменском районе, а в начале мая лося заметили в Плещеево. Однако стоит отметить, что близко подходить к диким животным не рекомендуется.
Анастасия Мельникова