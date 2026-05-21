Главная » Новости



16:30, 21 мая 2026 года Орловец Алексей Гущин стал чемпионом России по кроссу Также в активе спортсмена бронза Царскосельского марафона.







Орловец Алексей Гущин стал чемпионом России по кроссу. Соревнования прошли во Владимире. 37-летний спортсмен поехал на турнир после перенесенной травмы мениска и быстрее всех преодолел восьмикилометровую дистанцию.



Через пару недель после триумфа копилка наград Алексея Гущина пополнилась бронзой Царскосельского марафона. В своей возрастной категории он пробежал 21,1 километра за 01:04:57.





Анастасия Дорохова





