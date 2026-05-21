В Должанском районе теперь доступна помощь социальных нянь

17:30, 21 мая 2026 года
В Должанском районе теперь доступна помощь социальных няньОни могут присмотреть за детьми в возрасте до трех лет.
15 мая в Должанском районе на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открыли службу по присмотру и уходу за детьми до трех лет.
Эта поддержка предназначена для молодых, многодетных, студенческих и малообеспеченных семей, а также для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью или растит ребенка в одиночку.
Социальные няни уже есть в Орле и Мценске. В них родители могут оставить ребенка на три часа.
Татьяна Тимохина
