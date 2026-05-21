Главная » Новости



17:30, 21 мая 2026 года В Должанском районе теперь доступна помощь социальных нянь Они могут присмотреть за детьми в возрасте до трех лет.







15 мая в Должанском районе на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открыли службу по присмотру и уходу за детьми до трех лет.



Эта поддержка предназначена для молодых, многодетных, студенческих и малообеспеченных семей, а также для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью или растит ребенка в одиночку.



Социальные няни уже есть в Орле и Мценске. В них родители могут оставить ребенка на три часа.





Татьяна Тимохина





