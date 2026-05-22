В Орловской области высадили 14 гектаров деревьев

Посадки прошли на землях лесного фонда Глазуновского, Дмитровского, Новосильского и Ломецкого лесничеств.
В Орловской области провели масштабные весенние лесовосстановительные работы. Деревья высадили в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие", сообщает региональное правительство.
Для восстановления использовали ключевые для региона лесообразующие виды: сосну обыкновенную, дуб черешчатый и ель обыкновенную.
Саженцы и сеянцы вырастили в лесных питомниках, что обеспечивает их высокое качество и приспособленность к климату.