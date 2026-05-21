Почти 200 домов в Орловской области капитально отремонтируют в 2026 году
Под замену пойдут крыши, лифты, инженерные сети.
В 2026 году в Орловской области капитально отремонтируют 192 многоквартирных дома. В приоритете те здания, где инженерные системы и кровля находятся в критическом состоянии. В ряде домов предстоит замена лифтов. В регионе новые подъемные кабины появятся в 88 зданиях.
Капитально каждый дом может обновиться и вне очереди. Для этого необходимо оценить его состояние, провести техническое обследование и подать заявление в Фонд капитального ремонта.