19:30, 21 мая 2026 года Почти 200 домов в Орловской области капитально отремонтируют в 2026 году Под замену пойдут крыши, лифты, инженерные сети.







В 2026 году в Орловской области капитально отремонтируют 192 многоквартирных дома. В приоритете те здания, где инженерные системы и кровля находятся в критическом состоянии. В ряде домов предстоит замена лифтов. В регионе новые подъемные кабины появятся в 88 зданиях.



Капитально каждый дом может обновиться и вне очереди. Для этого необходимо оценить его состояние, провести техническое обследование и подать заявление в Фонд капитального ремонта.





Ольга Прилепская





