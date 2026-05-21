11:30, 21 мая 2026 года Артисты Орловского театра имени Тургенева выступят на фестивале в Лобне Спектакль "Призраки – Нереальная любовь" покажут зрителям и членам жюри 22 мая.



В Лобне в 30-й раз проходит фестиваль "Русская классика. Лобня". В этом году его география расширилась. На фестиваль съезжаются коллективы не только из России, но и из Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и Киргизии.



Как сообщили в пресс-службе ОГАТ имени Тургенева, артисты на фестивале покажут спектакль "Призраки – Нереальная любовь", которую поставил Антон Карташев. Мероприятие состоится 22 мая в 17:00.



Торжественное закрытие фестиваля "Русская классика. Лобня" состоится 29 мая. Там подведут итоги и озвучат победителей в различных номинациях.



(12+).





Анастасия Мельникова





