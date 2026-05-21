10:06, 21 мая 2026 года Отказ признать дом на Гостиной в Орле аварийным назвали незаконным К такому выводу пришел суд.





В Орле признали незаконным заключение экспертов по дому № 3 на улице Гостиной. Комиссия пришла к выводу, что он подлежит ремонту. Профильный фонд настаивал на обратном.



Суд остановился на втором мнении – техническое состояние многоквартирного дома аварийное, а первоначально заключение городской комиссии стоит пересмотреть.



Администрации придется повторно провести обследование. Напомним, что дом в центре города является объектом культурного наследия, поэтому снести его невозможно.



Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Судьба дома может пойти по двум сценариям: реставрация в случае признания здания аварийным или капитальный ремонт, если нет.





Анна Вайсергисер





