8:45, 21 мая 2026 года Студентка из Орла Ольга Муранова стала донором костного мозга Ее биоматериал помог спасти жизнь человека.







Студентка ОГУ имени Тургенева Ольга Муранова получила благодарность и медаль от Минздрава за донорство костного мозга. Биоматериал она сдала в институте Пирогова в Москве. Это заняло пять часов. Но результат стоил усилий: гены Ольги совпали, и ее костный мозг спас чью-то жизнь.



Найти генных близнецов и помочь им — большая удача, и многие доноры ждут такого шанса годами. Ольге это удалось. Подробности расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





