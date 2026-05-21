15:30, 21 мая 2026 года В Орле продолжается строительство аэропорта имени Тургенева Рабочие монтируют дренажную систему и заливают фундамент для центрального здания.







Чтобы самолеты могли летать над орловским небом, рабочие возводят стены на земле. Строительство аэровокзала имени Ивана Сергеевича Тургенева в Орле продолжается.



Специалисты занимаются благоустройством и планированием территории будущей воздушной гавани. Они устанавливают дренажную систему и бетонируют фундамент для центрального здания.

— Каждый резервуар объемом 105 кубометров заполняется водой самотеком, а затем подается под напором в центральную канализацию города, — объяснил главный менеджер проекта Сергей Курбаков. Протяженность взлетно-посадочной полосы после реконструкции составит 2060 метров. Этого хватит для приема самолетов "Сухой Суперджет-100", которые по плану прилетят в Орел в 2028 году. На все сооружения уже потратили 250 тонн стальной арматуры и 2,5 тысячи кубометров бетона.



Наш корреспондент Антон Сорокин побывал на объекте и расскажет, когда регион выйдет на новый уровень полета.





