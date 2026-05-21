Главная » Новости



19:00, 21 мая 2026 года В Ливнах возродили народный театр Первая премьера запланирована на июль.



Фото: телеканал "Принт-ТВ"

Ливенский народный театр, основанный в 1884 году, переживает второе рождение. Об этом сообщил телеканал "Принт-ТВ".



После долгого перерыва он вновь начал свою работу в стенах местного ДК. Руководит репетициями опытный режиссер Сергей Живатов, ранее служивший в столичном театре Станиславского. Коллектив сохранил статус "народного" — двери открыты для всех, кто увлечен сценическим искусством.



Театр планирует ставить произведения русских поэтов — в репертуаре появятся работы Николая Гумилева, Марины Цветаевой и Виктора Цоя. Кроме того, зрители увидят спектакли по произведениям местных авторов: Леонида Андреева и Николая Лескова.



Первая премьера после возрождения намечена на июль. Зрителям представят постановку "Вечер памяти романа": спектакль создан на основе писем членов императорской семьи. Режиссер не только ставит спектакль, но и помогает актерам преодолеть страх сцены и публики.



Попробовать себя в роли артистов могут дети и подростки от 10 до 18 лет, а также взрослые энтузиасты. Репетиции проходят два раза в неделю. Для создания масштабных постановок планируется привлекать творческие коллективы местного Дома культуры.





Юлия Сабельникова





