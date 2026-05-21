10:20, 21 мая 2026 года В Ливнах у детской поликлиники разбили "Сад памяти" Врачи высадили молодые клены в память о военных медиках.



Фото: Ливенская ЦРБ

Сотрудники Ливенской ЦРБ высадили "Сад памяти" в честь медицинских работников — участников Великой Отечественной войны. Хотя многих ветеранов войны уже с нами нет, их подвиг будет жить вечно.

— Впереди нас ждут День России и наш профессиональный праздник — День медицинского работника. Мы продолжим мероприятия, посвященные нашим ветеранам-медикам, — отметили сотрудники больницы. В акции "Сад памяти" приняли участие главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин, его заместители Ольга Коняева и Анна Грешникова, а также заведующие хирургическим отделением Владимир Слукин и детской поликлиникой Татьяна Маматова.







Сергей Мерцалов





