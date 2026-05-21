14:00, 21 мая 2026 года Орловскому бойцу СВО с позывным "Ковбой" передали дизельный генератор Он служит на Краснолиманском направлении в составе медвзвода группы эвакуации.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

В Орле передали гуманитарную помощь родственникам бойца СВО. Дизельный генератор предназначен для орловца с позывным "Ковбой", который служит на Краснолиманском направлении в составе медицинского взвода группы эвакуации.



Генераторы — одна из самых необходимых вещей в зоне боевых действий. Они обеспечивают бесперебойную работу оборудования, связи и освещения, что особенно важно для эвакуации раненых.



Помощь оказали при участии Орловского городского местного отделения "Единой России"и заместителя мэра Орла Сергея Никулина.

— Мы продолжаем поддерживать наших бойцов и стараемся помогать тем, что им действительно нужно. Надеемся, что генератор будет полезен и поможет в выполнении задач. И, конечно, хочется, чтобы в следующий раз мы встретились с бойцом лично, в мирной обстановке", — сказал он. Гуманитарные грузы в Орловском региональном отделении "Единой России" формируют еженедельно. Помочь участникам СВО и жителям новых регионов можно в Штабе общественной поддержки.







