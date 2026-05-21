11:00, 21 мая 2026 года В Верховском районе отремонтируют дорогу "Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря" Контракт заключен на сумму 136,05 миллиона рублей.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Верховском районе отремонтируют участок автодороги "Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря" протяженностью более 5,5 километра. Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства Орловской области.



Контракт на сумму 136,05 миллиона рублей заключен с ООО "Каздорстрой" из Казани.



Дорога ведет к поселку Красная Заря, где расположены мемориалы Великой Отечественной войны: Сквер Памяти, Парк Победы, памятный знак "Катюша" и школьный музей боевой славы имени капитана В. М. Соломина.



По контракту подрядчик полностью обновит дорожное полотно, уложит два слоя асфальтобетона, восстановит примыкания и съезды к дороге, проведет ремонт водопропускных труб и остановочной площадки, а также установит новые дорожные знаки и нанесет разметку.





Карина Басова





