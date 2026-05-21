В Залегощи спилят 27 аварийных деревьев

четверг 21.05.2026 17:14:40
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16:00, 21 мая 2026 года
В Залегощи спилят 27 аварийных деревьевПодрядчика уже ищут.
Фото: архив "Вести-Орел"
Администрация Залегощенского района объявила электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который спилит в Залегощи аварийные деревья. На это готовы потратить чуть больше миллиона рублей.
Заявки принимают до 28 мая. После заключения соглашения деревья нужно снести за 60 рабочих дней.
В списке на спил 27 деревьев: 18 тополей и 9 кленов и ракит. Они растут по адресам: ул. М. Горького, д. 46, 48, ул. Заводская, д. 8а, ул. М.Горького, д. 10 (Церковь), ул. Ленина, д. 14.
Артем Ежаков
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г.
