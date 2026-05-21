16:00, 21 мая 2026 года В Залегощи спилят 27 аварийных деревьев Подрядчика уже ищут.



Администрация Залегощенского района объявила электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который спилит в Залегощи аварийные деревья. На это готовы потратить чуть больше миллиона рублей.



Заявки принимают до 28 мая. После заключения соглашения деревья нужно снести за 60 рабочих дней.



В списке на спил 27 деревьев: 18 тополей и 9 кленов и ракит. Они растут по адресам: ул. М. Горького, д. 46, 48, ул. Заводская, д. 8а, ул. М.Горького, д. 10 (Церковь), ул. Ленина, д. 14.





Артем Ежаков





