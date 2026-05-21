8:00, 21 мая 2026 года В Орловской области растет количество самозанятых



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области отмечается рост количества самозанятых. Сейчас в регионе их насчитывается свыше 55 тысяч. Это на 9,2 тысячи больше, чем в 2025 году.

— За время действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" орловские самозанятые продали более 28,4 млн товаров и услуг на общую сумму 25,5 млрд рублей. От деятельности налогоплательщиков НПД в бюджет поступило 990 млн рублей налога, — сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. Кроме того, с этого года самозанятые могут оформлять оплачиваемые больничные. Для этого нужно зарегистрироваться в СФР и уплачивать ежемесячные взносы. После шести месяцев оплаты взносов, самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.





Анастасия Мельникова





