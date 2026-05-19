21:00, 19 мая 2026 года В школе №17 Орла 24 ученика стали пионерами Церемония посвящения четвероклассников прошла в школьном музее.







День пионерии — это не только теплые воспоминания для тех, кто когда-то состоял в этой организации, но и значимое событие для тех, кому сегодня повязали красный галстук. В орловской школе №17 бережно хранят наследие прошлого и активно развивают пионерское движение.



19 мая здесь приняли в пионеры 24 школьника. Торжественный вынос знамени и церемония посвящения состоялись в школьном музее.



Для ребят это волнующий день, который, несомненно, запомнится надолго. Они тщательно готовились, и каждый принял решение вступить в пионеры самостоятельно. О торжественном моменте и пионерских делах расскажет Эва Стасюлевич.





