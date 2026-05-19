Орловские аспиранты вошли в число лучших ученых страны
Аспиранты ОГУ имени Тургенева вошли в список 800 лучших молодых ученых страны. Это Илья Горюнов, Вадим Приземин, Вячеслав Янушин.
Все они представляют Научно-технологический центр биомедицинской фотоники опорного вуза. Центр занимается разработкой передовых оптических методов диагностики для практического здравоохранения.
По информации правительства Орловской области, стипендию Президента РФ получили аспиранты и адъюнкты, которые проводят научные исследования в рамках приоритетных направлений научно-технологического развития страны.