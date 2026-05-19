17:30, 19 мая 2026 года 17-летнего орловца обвинили в реабилитации нацизма и оправдании терроризма Материалы он неоднократно публиковал в сети интернет.



В Орле 17-летнего юношу обвинили в реабилитации нацизма и оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



По данным следствия, в апреле 2025 года парень, используя интернет, неоднократно публиковал в чате одного из каналов в соцсетях материалы, оправдывающие терроризм, а также выражающие положительное отношение к нацизму.



Сейчас орловец допрошен, следователи собирают доказательства. Назначены экспертизы. Суд отправил его под домашний арест.



Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





