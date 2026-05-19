18:00, 19 мая 2026 года В детском парке Орла монтируют современное интерактивное оборудование Работы планируют завершить к 25 мая.



Фото: скриншот из видео администрации Орла

Детский парк Орла готовится к летнему сезону. В этом году его ждет значительное обновление: появятся современные интерактивные аттракционы, которые сделают отдых детей не только увлекательным, но и развивающим. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Директор парка Анна Чистякова рассказала, что центральную детскую площадку рядом с административным корпусом дополнят новыми игровыми элементами. Там установят интерактивные панели для игры в "крестики-нолики" и развивающие модули с обучающими и тактильными элементами. Одна из панелей будет оснащена игровыми часами, другие — устройствами для тренировки мелкой моторики и координации.



Изменения затронут все зоны. На месте игровых экскаваторов появятся объемные фигуры из резиновой крошки: собака и черепаха. Рядом с зоной "Калейдоскоп" установят большую интерактивную панель-лабиринт.



Особое внимание уделят безопасности. Батуты демонтируют, так как часто их использовали неправильно: подростки прыгали на них с велосипедами, а взрослые — вместе с детьми. Это создавало высокий риск травм.



В парке уже начали менять игровое оборудование. Завершить работы планируют к 25 мая. Орловцев просят временно не посещать игровые зоны. Сроки могут измениться в зависимости от погодных условий.





Сергей Мерцалов





