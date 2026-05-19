19:00, 19 мая 2026 года

В Орловской области две компании не соблюдали график вывоза мусора

ЗАО "Чистый город" и ООО "Эко-транс" оштрафовали на 104 тысячи рублей.

В Орловской области перевозчиков твердых коммунальных отходов оштрафовали на 104 тысячи рублей. Проверку соблюдения законодательства в этой сфере провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, что ЗАО "Чистый город" и ООО "Эко-транс" нарушили график вывоза ТКО в Глазуновском, Дмитровском и Мценском районах. Это привело к переполнению контейнеров и захламлению площадок. Прокуратура возбудила административные дела.

Руководители организаций получили представления, после рассмотрения которых нарушения устранили. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.


Сергей Мерцалов
