20:00, 19 мая 2026 года Двое орловцев нарвались на мошенников при онлайн-покупках Жители региона столкнулись со злоумышленниками на сайте частных объявлений.





В Орловской области расследуют очередные уголовные дела о мошенничестве. Жертвами стали двое жителей региона. Злоумышленников они встретили на популярном сайте частных объявлений, заявили в управлении МВД России.



В первом случае покупатель заинтересовался игровой приставкой. Продавец убедил его перевести общение в мессенджер, где указал реквизиты, по которым нужно перевести деньги. Получив 15 тысяч рублей, мошенник исчез.



Второй случай оказался практически аналогичным. Женщина отдала 8 тысяч рублей за материал для наращивания волос, но товар так и не получила.





Артем Ежаков





