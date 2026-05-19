В Орле на Комсомольской ночью переносят троллейбусную сеть
Участок находится на одной из самых оживленных улиц города.
Фото: скриншот из видео администрации Орла
В Орле на улице Комсомольской ночью переносят контактную троллейбусную сеть. Об этом сообщили в городской администрации.
Работы ведут специалисты службы энергохозяйства ТТП. Они перекидывают провода только после того, как последний троллейбус уедет в депо.
Перед началом работ напряжение полностью снимают с контактной сети, а на дорогах устанавливают предупреждающие знаки. Затем, с помощью автовышки, на новых опорах крепят кронштейны и изоляторы. Чтобы провода оставались натянутыми и не провисали над дорогой, используют временную обводную штангу, которая берет на себя нагрузку во время установки.
Завершается процесс обязательной проверкой: специалисты оценивают правильность подвеса, надежность изоляции и соответствие всем нормативам. Только после этого напряжение вновь подается в сеть, уточнили в мэрии.