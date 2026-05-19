Главная » Новости



19:30, 19 мая 2026 года В Орле на Комсомольской ночью переносят троллейбусную сеть Участок находится на одной из самых оживленных улиц города.



Фото: скриншот из видео администрации Орла

В Орле на улице Комсомольской ночью переносят контактную троллейбусную сеть. Об этом сообщили в городской администрации.



Работы ведут специалисты службы энергохозяйства ТТП. Они перекидывают провода только после того, как последний троллейбус уедет в депо.



Перед началом работ напряжение полностью снимают с контактной сети, а на дорогах устанавливают предупреждающие знаки. Затем, с помощью автовышки, на новых опорах крепят кронштейны и изоляторы. Чтобы провода оставались натянутыми и не провисали над дорогой, используют временную обводную штангу, которая берет на себя нагрузку во время установки.



Завершается процесс обязательной проверкой: специалисты оценивают правильность подвеса, надежность изоляции и соответствие всем нормативам. Только после этого напряжение вновь подается в сеть, уточнили в мэрии.





Сергей Мерцалов





