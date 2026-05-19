вторник 19.05.2026 14:33:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
"Орловские герои"
Главная » Новости

11:55, 19 мая 2026 года

"Щелково Агрохим" показало СМИ будущее сельского хозяйства

Компания впервые провела тур для прессы.



Компания "Щелково Агрохим" впервые пригласила СМИ на открытый пресс-тур. Системообразующее предприятие России производит средства защиты растений и успешно занимается селекцией.

Орловская область для компании особенная. На полях региона растут сорта-рекордсмены: показатели урожайности сои "Тейри" – 48 центнеров с гектара, озимой пшеницы "Ермоловка" – 140 центнеров с гектара, "Зюгановки" – 185 центнеров с гектара. Также в регионе несколько лет успешно работает завод компании "Бетагран семена".

Сотрудничество будет продолжено. В Орловской области создадут национальный центр селекции и семеноводства, который будет обеспечивать центральный регион новыми селекционными материалами.

Земельный банк компании на Орловщине – больше 20 тысяч гектаров. Создан селекционный центр, построено три семенных завода. В этом году в Шаблыкинском районе на базе компании "Курсар" откроется еще один.


Мария Семак
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.