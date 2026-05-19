Главная » Новости



11:55, 19 мая 2026 года "Щелково Агрохим" показало СМИ будущее сельского хозяйства Компания впервые провела тур для прессы.







Компания "Щелково Агрохим" впервые пригласила СМИ на открытый пресс-тур. Системообразующее предприятие России производит средства защиты растений и успешно занимается селекцией.



Орловская область для компании особенная. На полях региона растут сорта-рекордсмены: показатели урожайности сои "Тейри" – 48 центнеров с гектара, озимой пшеницы "Ермоловка" – 140 центнеров с гектара, "Зюгановки" – 185 центнеров с гектара. Также в регионе несколько лет успешно работает завод компании "Бетагран семена".



Сотрудничество будет продолжено. В Орловской области создадут национальный центр селекции и семеноводства, который будет обеспечивать центральный регион новыми селекционными материалами.



Земельный банк компании на Орловщине – больше 20 тысяч гектаров. Создан селекционный центр, построено три семенных завода. В этом году в Шаблыкинском районе на базе компании "Курсар" откроется еще один.





Мария Семак





