16:00, 19 мая 2026 года Под Орлом почтят память Андрея Трусова, казненного в Чечне 30 лет назад На его могиле отслужат панихиду.



Фото: Братство Георгия Побдоносца

23 мая исполнится 30 лет со дня трагической гибели нашего земляка Андрея Трусова. Будучи 19‑летним парнем, он с товарищами был казнен чеченскими боевиками. Вместе с нашим земляком мученическую смерть приняли Игорь Яковлев, Александр Железнов и Евгений Родионов. Последний отказался снять нательный крест и принять ислам — за это был обезглавлен.



Остальные солдаты, в том числе орловец Трусов, сто дней провели в плену, подвергались пыткам, но не сдались врагу. В ближайшие выходные орловцы смогут отдать дань памяти воину. 22 мая в техникуме агротехнологий и транспорта в селе Старцево, где учился погибший, пройдет памятный вечер. 23 мая на его могиле в селе Лепешкино отслужат панихиду. Начало в 12:00.





Юлия Сабельникова





