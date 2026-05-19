В Орле впервые покажут фильм о добровольцах отряда "ЛизаАлерт"
Кинопоказ состоится 25 мая.
В Орле впервые покажут фильм о волонтерах поискового отряда "ЛизаАлерт". Кинопоказ состоится 25 мая – в День пропавших детей. На большом экране зрители увидят ленту "Неспокойные ночи". Документальный фильм позволит почувствовать себя участником событий и увидеть, как работают добровольцы.
Показ состоится в "Современнике". Начало – в 18:00. Сеанс бесплатный, чтобы попасть на него, нужно заполнить форму регистрации в социальных сетях отряда. Места ограничены. Помимо просмотра, можно будет задать вопросы действующим поисковикам.