12:00, 19 мая 2026 года В Орле впервые покажут фильм о добровольцах отряда "ЛизаАлерт" Кинопоказ состоится 25 мая.







В Орле впервые покажут фильм о волонтерах поискового отряда "ЛизаАлерт". Кинопоказ состоится 25 мая – в День пропавших детей. На большом экране зрители увидят ленту "Неспокойные ночи". Документальный фильм позволит почувствовать себя участником событий и увидеть, как работают добровольцы.



Показ состоится в "Современнике". Начало – в 18:00. Сеанс бесплатный, чтобы попасть на него, нужно заполнить форму регистрации в социальных сетях отряда. Места ограничены. Помимо просмотра, можно будет задать вопросы действующим поисковикам.



