"Стальные орлы" стали четвертыми на домашнем этапе "Кубка Черноземья" по регби
Это первый большой турнир для наших юных спортсменов.
В Орле состоялся этап "Кубка Черноземья" по регби. На соревнования приехали команды из Курска, Железногорска, Белгорода, Губкина, Липецка, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области. Орел представили "Стальные орлы", для которых это был первый большой турнир.
Наша команда в итоге стала четвертой, выиграв два поединка из пяти. После трех этапов "Стальные орлы" занимают пятое место в общей таблице.
Золото уехало в Железногорск. Там же в августе пройдет следующий этап кубка.