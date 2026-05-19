Главная » Новости



14:23, 19 мая 2026 года "Стальные орлы" стали четвертыми на домашнем этапе "Кубка Черноземья" по регби Это первый большой турнир для наших юных спортсменов.







В Орле состоялся этап "Кубка Черноземья" по регби. На соревнования приехали команды из Курска, Железногорска, Белгорода, Губкина, Липецка, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области. Орел представили "Стальные орлы", для которых это был первый большой турнир.



Наша команда в итоге стала четвертой, выиграв два поединка из пяти. После трех этапов "Стальные орлы" занимают пятое место в общей таблице.



Золото уехало в Железногорск. Там же в августе пройдет следующий этап кубка.





Анастасия Дорохова





