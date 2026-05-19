15:30, 19 мая 2026 года В Орле открылась выставка, посвященная литературному окружению Федора Тютчева Ознакомиться с экспозицией можно до 15 июля.







В Орле состоялось открытие передвижной выставки "Ф.И. Тютчев. Литературное окружение". Мероприятие прошло в музее писателей-орловцев. Экспозицию привезли из музея-заповедника "Овстуг". Ее можно будет посетить до 15 июля.



Выставка помогает понять, какое место занимал Федор Тютчев в эпоху "Золотого века" русской литературы, кто убедил его заниматься поэзией серьезно и как его стихи оценивали современники. Подробности смотрите в сюжете Эвы Стасюлевич.



Эва Стасюлевич





