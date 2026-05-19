|Главная » Новости
11:13, 19 мая 2026 года
Трехлетняя девочка попала под колеса "Фольксвагена" в НарышкиноРебенка доставили в больницу для осмотра медиками.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Вечером 18 мая в Нарышкино произошла авария с участием маленького ребенка. Трехлетняя девочка с тротуара выбежала на проезжую часть и попала под колеса "Фольксваген Каравелла".
По данным орловской Госавтоинспекции, малышка получила травмы и была доставлена в НКМЦ имени Круглой, но госпитализация пострадавшей не потребовалась.
Юлия Сабельникова