Трехлетняя девочка попала под колеса "Фольксвагена" в Нарышкино

Ребенка доставили в больницу для осмотра медиками.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Вечером 18 мая в Нарышкино произошла авария с участием маленького ребенка. Трехлетняя девочка с тротуара выбежала на проезжую часть и попала под колеса "Фольксваген Каравелла".

По данным орловской Госавтоинспекции, малышка получила травмы и была доставлена в НКМЦ имени Круглой, но госпитализация пострадавшей не потребовалась.