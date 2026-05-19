11:23, 19 мая 2026 года Две серьезные аварии с мотоциклистами случились в Орловской области 18 мая Один погиб, другому грозит ампутация ноги.







18 мая в Орловской области случилось два серьезных ДТП с участием мотоциклов. На трассе М-2 "Крым" 35-летний питбайкер столкнулся с иномаркой, выезжая с прилегающей территории. Он погиб на месте.



Вторая авария произошла спустя несколько часов в Орле. Водитель "Приоры" ехал по Болховскому шоссе, повернул через две сплошные и столкнулся с "Ямахой". До 2023 года в том месте можно было поворачивать налево, но именно из-за большого количества аварий маневр запретили. По предварительной информации, мотоциклисту грозит ампутация ноги.





Антон Сорокин





