Главная » Новости



9:50, 19 мая 2026 года В Орловской области пионерами станут полторы тысячи детей Сегодня отмечается 104 года со дня создания региональной пионерской организации.





19 мая в России отмечается День пионерии. В праздник во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в ряды пионеров принимают четвероклассников. Красные галстуки повяжут 300 ребятам.



Аналогичные торжества проходят по всей области. Сегодня в регионе пионерами станут полторы тысячи детей.



Региональная пионерская организация "Орлята" – крупнейшая детская общественная организация области. Сегодня в ее рядах более 30 тысяч школьников.





Артем Ежаков





