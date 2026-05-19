16:30, 19 мая 2026 года В Орловской области отменили сделку по 45 тысячам квадратов земли Участок незаконно оформили в частную собственность и пытались продать.





Прокуратура Орловской области в суде добилась признания недействительной сделки по отчуждению земельного участка в 45 тысяч квадратных метров из муниципальной собственности. Ранее по факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Как следует из материалов дела, землю в 2023 году арендовал местный житель, но деньги за это не платил. Чтобы получить преимущество для выкупа участка, он изготовил подложные документы о возведении на нем объекта. На их основании чиновники разрешили ввести его в эксплуатацию. Затем территорию незаконно оформили в частную собственность и выставили на продажу.





Артем Ежаков





