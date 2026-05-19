10:30, 19 мая 2026 года Под Мценском питбайкер сломал ногу на бездорожье После падения с мотоцикла мужчина сумел сам вызвать помощь.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 18 мая в районе деревни Железница Мценского района в ДТП серьезно пострадал питбайкер. Мужчина упал и сломал ногу, катаясь по бездорожью. Он сумел сам вызвать спасателей.



Пострадавший находился далеко от основной дороги, и сотрудники МЧС на носилках отнесли его до кареты скорой помощи. Мужчина госпитализирован в местную ЦРБ, рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



К сожалению, для другого питбайкера вчерашняя поездка оказалась последней. На трассе М-2 "Крым" его насмерть сбила иномарка, когда он выезжал с прилегающей территории.





Артем Ежаков





