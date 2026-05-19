Под Мценском питбайкер сломал ногу на бездорожье

После падения с мотоцикла мужчина сумел сам вызвать помощь.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Днем 18 мая в районе деревни Железница Мценского района в ДТП серьезно пострадал питбайкер. Мужчина упал и сломал ногу, катаясь по бездорожью. Он сумел сам вызвать спасателей.
Пострадавший находился далеко от основной дороги, и сотрудники МЧС на носилках отнесли его до кареты скорой помощи. Мужчина госпитализирован в местную ЦРБ, рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
К сожалению, для другого питбайкера вчерашняя поездка оказалась последней. На трассе М-2 "Крым" его насмерть сбила иномарка, когда он выезжал с прилегающей территории.