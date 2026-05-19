8:45, 19 мая 2026 года

Корреспондент молодежной редакции "Вести-Орел" выиграла олимпиаду первого уровня по журналистике

Екатерина Есина вошла в пятерку победителей.


Орловская школьница Екатерина Есина вошла в пятерку победителей олимпиады школьников СПбГУ по журналистике. Главным призом для нее стала возможность поступить в вуз без вступительных испытаний. Награждение дипломантов прошло 17 мая в Актовом зале здания Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге.

Отборочный этап олимпиады проходил дистанционно и собрал более 100 000 участников из всех регионов России и 50 иностранных государств. В финале боролись за победу более 6000 школьников.

Юным журналистам предстояло пройти метапредметный тест, написать новостную заметку по пресс-релизу и рецензию на острую тему современности. Жюри оценивало кругозор, навыки анализа информации и умение писать грамотный текст на время.
"Большую роль сыграл мой опыт работы в молодежной редакции и желание не выиграть, а попробовать свои силы. Задания были непредсказуемыми, подготовиться заранее было практически невозможно. От меня требовались знания не только школьных предметов, но и знания того, что происходит в мире прямо сейчас", – рассказала победительница.
Екатерина уже четвертый год работает в молодежной редакции "Вести-Орел" и активно участвует в медиапроектах.
