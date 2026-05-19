9:30, 19 мая 2026 года В "Ночь музеев" в Спасском рассказали о крестьянских обычаях и показали американский фильм Также гости узнали о скульпторе, который прославил и Орел и Петербург.







В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" прошла "Ночь музеев". Посетители усадьбы могли погрузиться в легенды старого парка, поиграть в настольные игры, послушать лекцию о скульпторе Борисе Орловском, познакомиться с крестьянскими обычаями XIX века, посмотреть американский фильм и увидеть выставку художника Алексея Шевченко.



Через две недели в музее-усадьбе откроется летний сезон. Эва Стасюлевич расскажет о предстоящих мероприятиях и планах на все лето.





