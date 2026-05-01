20:16, 18 мая 2026 года Пять лет назад в Орловской области начал работу Президентский фонд культурных инициатив За это время регион воплотил в жизнь множество интересных проектов, объединяющих тех, кто любит и ценит культуру.







17 мая 2021 года указом Владимира Путина был создан Президентский фонд культурных инициатив. С его помощью поддержку получили почти 12 тысяч проектов на общую сумму почти 50 миллиардов рублей.



Орловщина подала 479 заявок. 53 из них получили одобрение и государственное финансирование. Самым заметным стал фестиваль уличного искусства "Орел - литературная столица России". О значимых достижениях расскажет Даниил Матюшин.





