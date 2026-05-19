15:00, 19 мая 2026 года Школьник из Орла Владислав Сердюк стал призером олимпиады МГТУ имени Баумана Конкурс помогает готовить кадры для российской науки.



Фото: департамент образования Орловской области

Подведены итоги олимпиады школьников "Шаг в будущее" МГТУ имени Баумана. Это одно из самых престижных интеллектуальных состязаний в стране.



В конкурсе по профилю "Информатика" победил ученик 9-го класса школы №51 Орла Владислав Сердюк. Он учится по программе "ИИ.Старт" и окончил образовательные курсы регионального центра "Созвездие Орла".



Как сообщили в правительстве Орловской области, олимпиада помогает готовить новые кадры для российской науки. Она ориентирована на школьников, интересующихся точными науками и технологиями. Участвуя в конкурсе, ребята могут проверить свои знания и получить льготы при поступлении в вузы.





