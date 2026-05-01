19:44, 18 мая 2026 года Сформирован новый состав Общественной палаты Орловской области В него вошли 30 человек.



Фото: Орловский областной Совет

В Орловской области сформировали новый состав Общественной палаты. В него вошли 30 человек. Об этом сообщили на сайте регионального парламента.



Среди членов палаты: президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов, историк Виктор Ливцов, директор Орловского объединенного музея Тургенева Вера Ефремова, атаман Орловского отдельского казачьего общества "Центральное казачье войско" Михаил Потуроев, председатель регионального отделения "Движения первых" Антон Гомозов, руководитель Межрегионального поискового объединения "Костер" Николай Красиков и другие.



В таком составе Общественная палата Орловской области будет работать до 2029 года.





Сергей Мерцалов





