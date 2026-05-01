19:03, 18 мая 2026 года В Орле с начала мая разыскивают 49-летнего Алексея Алехина Мужчина ушел из дома и не вернулся.



Фото: "ЛизаАлерт" Орловской области

В Орле разыскивают Алексея Алехина, который ушел из дома 4 мая и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Поиском 49-летнего мужчины занимается отряд "ЛизаАлерт".



В день исчезновения Алехин был одет в темно-синюю спортивную кофту, синие джинсы и черные туфли. Он невысокого роста - 162 см, с карими глазами и темными волосами с проседью.



Всех, кто видел этого человека или знает, где он может находиться, просят сообщить в службу спасения по номеру 112 или связаться с отрядом "ЛизаАлерт" Орловской области. Любая информация может помочь в поисках.







Сергей Мерцалов





