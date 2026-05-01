18:31, 18 мая 2026 года

В Орловской области пресекли попытку перевозки скота, зараженного лейкозом

Владельцем КРС оказался индивидуальный предприниматель из Курской области.

Фото: У Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

15 мая на трассе М-2 "Крым" в Орловской области сотрудники Россельхознадзора вместе с ДПС остановили грузовик с прицепом. В кузове находились 23 головы крупного рогатого скота. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при проверке документов обнаружились многочисленные нарушения.

Водитель предъявил ветеринарное свидетельство на 34 животных, следующих из Брянской области в Курскую. Однако документ был уже погашен, а грузовик двигался в противоположном направлении. Количество животных в свидетельстве также не совпадало с действительностью. Водитель признался, что скот везут на убой в Тульскую область без соответствующих документов.

Владельцем скота оказался индивидуальный предприниматель Хумоюн Базарбаевич Артышов из Льговского района Курской области. Ранее его хозяйство привлекало внимание надзорных органов из-за неучтенного скота, ввезенного без оформления. Кроме того, на ферме был введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота - у 61 животного обнаружили опасное хроническое заболевание.

Несмотря на карантин, 23 головы скота были вывезены с фермы, что является грубым нарушением ветеринарных правил. Животных вернули назад в сопровождении ДПС.

Управление Россельхознадзора инициирует внеплановую проверку ИП Артышова и направит иск о принуждении к выполнению ограничительных мероприятий. Неисполнение судебного решения может повлечь уголовную ответственность.

Ведомство напоминает: перевозка животных без ветеринарных документов угрожает здоровью людей, распространению опасных болезней и может привести к серьезным финансовым потерям в сфере АПК.


Сергей Мерцалов
