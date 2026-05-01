18:00, 18 мая 2026 года Долгожительница Колпнянского района получила поздравление от Владимира Путина Открытку Александре Васильевне Алексеевой вручили в день ее рождения.



Фото: газета "За изобилие"

Долгожительница деревни Белый Колодезь Первый Колпнянского района Александра Васильевна Алексеева получила поздравление от Владимира Путина в свой 97-й день рождения. Открытку ей вручили в этот особенный день. Об этом сообщает газета "За изобилие".



Александра Васильевна помнит Великую Отечественную войну как время страха перед фашистами и жизни впроголодь. Ее трудовая биография началась в подростковом возрасте и была насыщенной. После войны она помогала восстанавливать сельское хозяйство, вместе с колхозниками растила и убирала хлеб. Затем по вербовке отправилась на торфяные разработки в Ленинградскую область, а позже устроилась на металлургический завод в Макеевке Донецкой области. Но любовь к деревенской жизни вернула ее в родной колхоз. Вскоре она вышла замуж и переехала в Белый Колодезь, где проработала до пенсии в совхозе "Спасский".



Александра Васильевна вырастила троих детей, вела большое хозяйство и ухаживала за огородом. Ее жизненный путь был долгим и нелегким, но здоровье пока не подводит, хотя движения даются с трудом. Память остается острой, и она продолжает радоваться жизни.



– Люблю жизнь. Поговорить, телевизор посмотреть – вот что мне нравится. Правнуки появляются – я даже моложе становлюсь. Вожусь с ними, наблюдаю, радуюсь. Надежда, моя дочь, летом диванчик поставит во дворе – на солнышке греюсь. Смотрю на красивые цветочки, слушаю птичек. Хорошо так! Никогда не думала, сколько буду жить, – просто работала, жила в мире и ладу со всеми, любила родных, – делится Александра Васильевна.



Она также рассказывает о своих мечтах и желаниях:



– Сейчас одно желание – хочу, чтобы мир был, чтобы наши солдаты не погибали, вернулись домой с победой.







Сергей Мерцалов





