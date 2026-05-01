вторник 19.05.2026 00:01:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
"Орловские герои"
Главная » Новости

18:00, 18 мая 2026 года

Долгожительница Колпнянского района получила поздравление от Владимира Путина

Открытку Александре Васильевне Алексеевой вручили в день ее рождения.

Фото: газета "За изобилие"

Долгожительница деревни Белый Колодезь Первый Колпнянского района Александра Васильевна Алексеева получила поздравление от Владимира Путина в свой 97-й день рождения. Открытку ей вручили в этот особенный день. Об этом сообщает газета "За изобилие".

Александра Васильевна помнит Великую Отечественную войну как время страха перед фашистами и жизни впроголодь. Ее трудовая биография началась в подростковом возрасте и была насыщенной. После войны она помогала восстанавливать сельское хозяйство, вместе с колхозниками растила и убирала хлеб. Затем по вербовке отправилась на торфяные разработки в Ленинградскую область, а позже устроилась на металлургический завод в Макеевке Донецкой области. Но любовь к деревенской жизни вернула ее в родной колхоз. Вскоре она вышла замуж и переехала в Белый Колодезь, где проработала до пенсии в совхозе "Спасский".

Александра Васильевна вырастила троих детей, вела большое хозяйство и ухаживала за огородом. Ее жизненный путь был долгим и нелегким, но здоровье пока не подводит, хотя движения даются с трудом. Память остается острой, и она продолжает радоваться жизни.

– Люблю жизнь. Поговорить, телевизор посмотреть – вот что мне нравится. Правнуки появляются – я даже моложе становлюсь. Вожусь с ними, наблюдаю, радуюсь. Надежда, моя дочь, летом диванчик поставит во дворе – на солнышке греюсь. Смотрю на красивые цветочки, слушаю птичек. Хорошо так! Никогда не думала, сколько буду жить, – просто работала, жила в мире и ладу со всеми, любила родных, – делится Александра Васильевна.

Она также рассказывает о своих мечтах и желаниях:

– Сейчас одно желание – хочу, чтобы мир был, чтобы наши солдаты не погибали, вернулись домой с победой.



Сергей Мерцалов
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.