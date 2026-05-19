11:00, 19 мая 2026 года Орловские самбисты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях среди сельской молодежи Они проходили с 14 по 17 мая.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В деревне Хмелинец Липецкой области состоялись Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. Они проходили с 14 по 17 мая. Турнир зародился в селе Кривцово-Плота Орловской области и проводился там три года. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.



Орловскую область представляли 17 самбистов, пятеро из которых завоевали медали. Первое место досталось Таисии Быковской. Серебряные медали завоевали Владислав Дорожкин, Василиса Баркалова и Василий Кусик. София Фролова стала бронзовым призером.





Карина Басова





