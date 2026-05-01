17:30, 18 мая 2026 года
На коллекторе в районе ГК "Луч" в Орле запустили временную систему перекачки сточных водЕе установили в обход поврежденного участка.
Фото: администрация Орла
В Орле продолжаются работы по ликвидации аварии на коллекторе в районе гаражного кооператива "Луч". Об этом сообщили в городской администрации.
На данный момент завершен этап изоляции поврежденного участка. На основном коллекторе установлена пневматическая заглушка, что позволило организовать перекачку сточных вод по временной обводной линии.
Сейчас специалисты "Орелводоканала" приступают к земляным работам для обследования и восстановления аварийного трубопровода.
Напомним, что обрушение канализационного коллектора в районе ГК "Луч" произошло 11 мая.
Сергей Мерцалов
