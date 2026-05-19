вторник 19.05.2026 14:31:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
"Орловские герои"
Главная » Новости

14:00, 19 мая 2026 года

Орловцы могут подать заявку на устранение коммунальной аварии через приложение "Госуслуги Дом"

Протечки, отключения воды, отопления или электричества требуют немедленного реагирования.


Орловцы могут подать онлайн-заявку на устранение коммунальной аварии через приложение "Госуслуги Дом". Для этого нужно описать проблему, приложить фото или видео, отслеживать статус обращения и получить ответ от управляющей организации. Такой формат позволяет не потерять заявку и хранить всю историю взаимодействия в одном месте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

При аварии рекомендуется:

- Перекрыть воду или отключить электричество, если это безопасно.
- Сфотографировать или снять последствия.
- Отправить обращение через "Госуслуги Дом".
- Сохранить номер заявки.
- Обсудить ситуацию с соседями в официальном чате.

Если проблема касается всего подъезда или дома, можно создать коллективную заявку.

Кроме обращений, через приложение "Госуслуги Дом" можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, участвовать в онлайн-голосованиях, узнавать о капитальном ремонте и получать отчеты от управляющей организации.

Приложение "Госуслуги Дом" разработано на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Его развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Программа доступна в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.