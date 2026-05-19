14:00, 19 мая 2026 года Орловцы могут подать заявку на устранение коммунальной аварии через приложение "Госуслуги Дом" Протечки, отключения воды, отопления или электричества требуют немедленного реагирования.





Орловцы могут подать онлайн-заявку на устранение коммунальной аварии через приложение "Госуслуги Дом". Для этого нужно описать проблему, приложить фото или видео, отслеживать статус обращения и получить ответ от управляющей организации. Такой формат позволяет не потерять заявку и хранить всю историю взаимодействия в одном месте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



При аварии рекомендуется:



- Перекрыть воду или отключить электричество, если это безопасно.

- Сфотографировать или снять последствия.

- Отправить обращение через "Госуслуги Дом".

- Сохранить номер заявки.

- Обсудить ситуацию с соседями в официальном чате.



Если проблема касается всего подъезда или дома, можно создать коллективную заявку.



Кроме обращений, через приложение "Госуслуги Дом" можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, участвовать в онлайн-голосованиях, узнавать о капитальном ремонте и получать отчеты от управляющей организации.



Приложение "Госуслуги Дом" разработано на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Его развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Программа доступна в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.







