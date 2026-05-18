Главная » Новости



16:29, 18 мая 2026 года Житель Свердловского района осужден за убийство зятя Он проведет семь лет в колонии строгого режима.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области суд вынес приговор жителю Свердловского района, признав его виновным в убийстве. Трагедия произошла 22 февраля 2026 года в деревне Котовка. Подсудимый находился дома вместе с дочерью и зятем. Мужчины распивали спиртное, между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры обвиняемый ударил потерпевшего кухонным ножом в грудь — от полученной травмы мужчина скончался на месте.



Следственные органы СК России по Орловской области собрали достаточную доказательную базу, и суд счел ее убедительной. Подсудимого признали виновным и приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.





Юлия Сабельникова





