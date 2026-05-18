16:00, 18 мая 2026 года 94 орловские студентки оформили пособие по беременности и родам Размер выплаты — 19 198 рублей.



Отделение Социального фонда по Орловской области подвело первые итоги приема заявлений на пособие по беременности и родам для студенток: выплату уже оформили 94 девушки. С 1 сентября 2025 года именно фонд отвечает за назначение этой меры господдержки — раньше выплаты осуществляли учебные заведения. Инициатива призвана помочь тем, кто совмещает учебу и материнство.



Выплату могут получить студентки очной формы обучения. Размер пособия составляет 100 % величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. На Орловщине это 19 198 рублей.



Пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам: 70 календарных дней до родов (84 дня — в случае многоплодной беременности), 70 календарных дней после родов (86 дней — при осложненных родах, 110 дней — при рождении двух и более детей).



Студентки могут оформить выплату несколькими способами: в клиентской службе фонда, в МФЦ или через портал Госуслуг.





Юлия Сабельникова





