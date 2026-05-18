12:45, 18 мая 2026 года Меркуловский дуб борется за звание "Российское дерево года – 2026" На данный момент свои голоса отдали более 180 человек.



В России стартовал конкурс "Российское дерево года — 2026". Победителей объявят 1 августа. Орловскую область четвертый год подряд представляет Меркуловский дуб.



Он растет в деревне Второе Меркулово Мценского района.



Проголосовать за главное дерево России можно на сайте www.rosdrevo.ru. Его номер — 75. На данный момент свои голоса отдали более 180 человек.





Карина Басова





