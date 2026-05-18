15:00, 18 мая 2026 года В Орловской области обновят 58 километров инженерных сетей к отопительному сезону Для всех работ уже есть подрядчик.





58 километров сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения заменят в Орловской области к новому отопительному сезону. Все контракты уже заключены. На это направят более 350 миллионов рублей. Об этом заявили на аппаратном совещании в администрации региона.



Всего перед холодами подготовят 482 километра теплосетей и 138 ЦТП, 1266 водозаборов и 5414 километров водопроводных сетей, 28 водопроводных и 100 канализационных насосных станций, 854 километра канализации и 33 очистных сооружения.



Электросетевые организации построят, отремонтируют и заменят 726 объектов и 91 километр воздушных и кабельных линий. Газовики обновят 2015 объектов и обследуют 16,6 километра газопроводов.





Артем Ежаков





