11:54, 18 мая 2026 года Момент обрыва контактной сети на улице Пушкина в Орле попал на видео Из-за аварии в Железнодорожном районе с вечера 16 мая не ходят трамваи.







Момент обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и 3-й Курской в Орле попал на видео. На кадрах видно, как водитель большегруза оборвал ее в нескольких местах.



Контактную сеть сняли полностью, она не подлежит восстановлению. Подсчитывается весь материальный ущерб. Решается вопрос о его взыскании с водителя.



Участок сети от улицы 3-й Курской до улицы Фомина отремонтируют. На время работ трамваи №1, 3 и 4 заменены автобусами.





Артем Ежаков





