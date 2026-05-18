Момент обрыва контактной сети на улице Пушкина в Орле попал на видео

11:54, 18 мая 2026 года
Момент обрыва контактной сети на улице Пушкина в Орле попал на видеоИз-за аварии в Железнодорожном районе с вечера 16 мая не ходят трамваи.
Момент обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и 3-й Курской в Орле попал на видео. На кадрах видно, как водитель большегруза оборвал ее в нескольких местах.
Контактную сеть сняли полностью, она не подлежит восстановлению. Подсчитывается весь материальный ущерб. Решается вопрос о его взыскании с водителя.
Участок сети от улицы 3-й Курской до улицы Фомина отремонтируют. На время работ трамваи №1, 3 и 4 заменены автобусами.
Артем Ежаков
